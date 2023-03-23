В Финляндии выбрали самое красивое и самое уродливое здания 2022 года

Самым красивым зданием участники группы назвали столичный комплекс бревенчатых домов Хонкасуо, воспроизводящих традиционную деревянную финскую архитектуру.

Фото: Facebook

Самым раскритикованным, и соответственно самым уродливым зданием названо офисное здание Бульварного квартала в Ярвенпяя, которое в народе уже прозвали перископом.

Фото: Facebook

Однако Yle опубликовал мнение профессора строительного планирования Пирьо Санаксенахо из университета Аалто, которая считает, что дискуссия, основанная исключительно на личных вкусах и предпочтениях, не имеет особого смысла.

«Это как оценивать книгу по обложке, сложное пытаются упростить и свести к чему-то однозначному», - говорит архитектор.