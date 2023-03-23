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В Финляндии выбрали самое красивое и самое уродливое здания 2022 года

rus.postimees.ee
В Финляндии выбрали самое красивое и самое уродливое здания 2022 года
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Фото: Facebook

Какое из построенных в 2022 году в Финляндии зданий самое красивое, а какое – самое уродливое? Этим вопросом задались участники группы Facebook «Arkkitehtuurikapina» (Архитектурный бунт) и провели опрос, в котором приняли участие 2600 человек.

Самым красивым зданием участники группы назвали столичный комплекс бревенчатых  домов Хонкасуо, воспроизводящих традиционную деревянную финскую архитектуру. 

Фото: Facebook

Самым раскритикованным, и соответственно самым уродливым зданием названо офисное здание Бульварного квартала в Ярвенпяя, которое в народе уже прозвали перископом.

Фото: Facebook

Однако Yle опубликовал мнение профессора строительного планирования Пирьо Санаксенахо из университета Аалто, которая считает, что дискуссия, основанная исключительно на личных вкусах и предпочтениях, не имеет особого смысла.

«Это как оценивать книгу по обложке, сложное пытаются упростить и свести к чему-то однозначному», - говорит архитектор.

По словам Санаксенахо, процессы, ценности и общественный контекст на фоне строительства зачастую остаются незамеченными. 

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