Какое из построенных в 2022 году в Финляндии зданий самое красивое, а какое – самое уродливое? Этим вопросом задались участники группы Facebook «Arkkitehtuurikapina» (Архитектурный бунт) и провели опрос, в котором приняли участие 2600 человек.
В Финляндии выбрали самое красивое и самое уродливое здания 2022 года
Самым красивым зданием участники группы назвали столичный комплекс бревенчатых домов Хонкасуо, воспроизводящих традиционную деревянную финскую архитектуру.
Самым раскритикованным, и соответственно самым уродливым зданием названо офисное здание Бульварного квартала в Ярвенпяя, которое в народе уже прозвали перископом.
Однако Yle опубликовал мнение профессора строительного планирования Пирьо Санаксенахо из университета Аалто, которая считает, что дискуссия, основанная исключительно на личных вкусах и предпочтениях, не имеет особого смысла.
«Это как оценивать книгу по обложке, сложное пытаются упростить и свести к чему-то однозначному», - говорит архитектор.
По словам Санаксенахо, процессы, ценности и общественный контекст на фоне строительства зачастую остаются незамеченными.