Продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня короткую программу представляли мужчины, среди которых был и наш фигурист Михаил Селевко.
Чемпионат мира по фигурному катанию: Михаил Селевко набрал почти 80 баллов
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Чемпионат мира по фигурному катанию: Михаил Селевко набрал почти 80 баллов
В своей разминке он вышел на лед первым. Это второй чемпионат мира нашего фигуриста.В программе он заявил лишь один четверной прыжок и неплохо с ним справился, достив лишь небольшую помарку. Каскад получился безошибочно.
Хороший прокат омрачило падение. Тем не менее, техническая оценка спортсмена выше 40 баллов. Общая оценка за выступление 76,81, сейчас он занимает промежуточное третье место.
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