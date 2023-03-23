Продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня короткую программу представляли мужчины, среди которых был и наш фигурист Михаил Селевко.
Чемпионат мира по фигурному катанию: Михаил Селевко прошел в произвольную программу
В своей разминке он вышел на лед первым. Это второй чемпионат мира нашего фигуриста. В программе он заявил лишь один четверной прыжок и неплохо с ним справился, допустив лишь небольшую помарку. Каскад получился безошибочно.
Хороший прокат омрачило падение. Тем не менее, техническая оценка спортсмена выше 40 баллов. Общая оценка за выступление 76,81, его итоговая позиция - 15 место в общем зачете.
Первое место в короткой программе у японца Шомы Уно.
Программа выступлений по эстонскому времени:
24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа
24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец
25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец
25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа
26 марта, 09:00 - гала
NB
В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.