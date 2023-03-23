Бесплатная солярка и обед в ресторане: бывший центрист признан виновным в скупке голосов

Согласно обвинительному заключению, в октябре 2021 года Карузе оказал влияние на десять человек, чтобы они проголосовали за конкретного кандидата, то есть за него как кандидата № 190 или за его дочь Эстер Карузе (кандидат № 162).

Взамен он пообещал двум людям бесплатное дизельное топливо, одному 10 литров, другому 15 литров. Он заплатил одному человеку не менее 20 евро наличными. Кроме того, он повлиял на конкретных избирателей, чтобы те проголосовали за него и его дочь.

А именно, Карузе передал 70 евро одному человеку, который использовал их для оплаты счета в ресторане в Валга для еще шести человек после посещения избирательного участка. Пообещав и дарив имущество, с целью воздействия на людей для осуществления избирательного права в пользу конкретного кандидата, Карузе совершил преступления, отметил суд.

Кроме того, Карузе и его компания A. Karuse AS были обвинены в незаконной торговле жидким топливом в больших количествах. В период с 01.09.2021 по 13.12.2021 было незаконно продано 45 784,69 литров дизельного топлива общей стоимостью 44 064 евро 6 центов. Продажа топлива имела место в общей сложности в 645 различных случаях и осуществлялась с единым умыслом, поэтому ее можно квалифицировать как длящееся преступление. Поскольку компания ранее заплатила за дизельное топливо, вся сумма не может рассматриваться как доход от преступления.

В качестве наказания Тартуский уездный суд приговорил Карузе к денежному штрафу в размере 375 дневных ставок или 12 450 евро в качестве комбинированного наказания. Суд приговорил его компанию к условному денежному штрафу в размере 20 000 евро, которые не придется выплачивать, если компания не совершит нового преступления в течение испытательного срока. Суд также обязал A. Karuse AS выплатить 11 016 евро и 15 центов, что соответствует стоимости имущества, подлежащего конфискации.

Кроме того, и экс-политик, и его компания должны заплатить штраф в размере 1087,50 евро.