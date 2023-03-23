Российское издание назвало Нину Петрыкину в числе фигуристок, которые могут удивить

Эстонская одиночница активно осваивает не только тройной аксель, но и четверные прыжки. «Триксель идёт немного легче. У меня с детства аксель лёгкий, любимый прыжок. Поэтому он пошёл быстрее», — призналась Петрыкина «СЭ».

Журналисты также отметили японку Ринка Ватанабе, американку Эмбер Гленн, представительницу Южной Кореи Ли Хэ Ин, россиянку, выступающую за Польшу, Екатерину Куркову и еще одну представительницу США Изабе Левито.

Действующая чемпионка Эстонии продемонстрировала чистый ик расивый прокат. И хотя что-то всегда можно сделать лучше, она сумела улучшить свои результаты за короткую программу на 2,1 балла.

Сейчас Нина Петрыкина занимает шестое место. Лидер зачета японка Каори Сакамото набрала 79,24 балла. От Луны Хендрикс, которая заняла пятое место, эстонку отделяет 3,94 балла.