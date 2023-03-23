Михаил Кылварт на днях проинформировал общественность о своем намерении побороться за пост главы Центристской партии. Если бы мэру Таллинна удалось реализовать эти амбиции, то, скорее всего, это была бы уже совсем другая партия, в которой очень многие ее члены почувствовали бы себя крайне неуютно. Поэтому шансы Кылварта получить необходимую для избрания председателем поддержку выглядят весьма скромными, пишет журналист Павел Соболев.
АНАЛИЗ ⟩ Почему Михаил Кылварт почти наверняка не станет председателем Центристской партии
Центристскую партию очень часто на протяжении последних лет упрекали в том, что она выстраивает своего рода двойную коммуникацию с обществом, выступая на эстонском и на русском языках с иногда не совпадающими, а порой и с практически противоположными заявлениями.
На этой неделе мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил о своем намерении побороться за пост председателя Центристской партии, что выглядело довольно логичным заявлением на фоне, мягко говоря, не лучшим образом завершившихся для центристов выборов в парламент. Эта новость дала повод попытаться не только вообразить смену Юри Ратаса на Кылварта, но и представить, отказалась бы Центристская партия при таком развитии событий от обыкновения говорить по-эстонски и по-русски разные вещи, или же нет.
Гораздо проще допустить, что таких нестыковок должно было бы стать куда меньше, потому что в отличие от нынешнего периода, периода председательства Юри Ратаса, когда к эстонским избирателям центристов обычно обращаются одни политики, а к русскоязычным - другие, при гипотетическом руководстве партией Кылвартом главные сигналы обеим частям центристского электората пришлось бы получать все-таки от одного человека. Ясно, что Кылварт не стал бы меньше говорить с русскоязычным населением, но при этом как партийный лидер стал бы определять лицо партии и в восприятии привыкших поддерживать эту партию эстонцев.
Разумеется, одному человеку говорить перед разными аудиториями разные вещи оказывалось бы куда затруднительнее, чем, например, двум, поэтому кажется правдоподобным, что Михаил Кылварт попытался бы высказывать «универсальную», сбалансированную позицию, не отмеченную признаками крена в сторону так называемого русского крыла. Однако еще более достоверной кажется такая картина: в случае прихода к власти в Центристской партии Кылварта необходимость нравиться своим сторонникам-эстонцам отпала бы у этой партии практически естественным путем, поскольку эти сторонники сразу стали бы искать для себя другие политические преференции.
С избранием Кылварта председателем центристы могут потерять куда больше, чем приобрести
Очень сильно рассчитывая как минимум в последнее десятилетие на поддержку русскоязычных избирателей, Центристская партия все-таки всегда старалась не рисковать симпатиями к себе и у эстонского электората. Можно вспомнить, что Михаил Кылварт впервые стал мэром Таллинна вовсе не после муниципальных, а после парламентских выборов, по результатам которых занимавший в столице этот пост Таави Аас перешел на работу в правительство. Однако именно Аас был кандидатом от центристов в мэры Таллинна на выборах в горсобрание 2017 года, хотя можно не сомневаться, что в руководстве партии уже в то время все понимали, что Кылварт в сравнении с Аасом имеет куда больше «личных» сторонников.
Тем не менее, именно Аас был представлен тогда в предвыборной кампании центристов как будущий мэр, и можно не сомневаться, что главный резон этого решения был таким: Кылварт в любом случае принесет в общую копилку огромное число голосов, но если бы он стал кандидатом в мэры, это могло смутить многих эстонских избирателей центристов и зародить в них серьезные сомнения насчет того, отдавать ли за центристов свои голоса. Поскольку Михаил Кылварт уж слишком сильно ассоциировался с выражением интересов - и часто довольно специфических - именно русской общины Таллинна.
На выборах 2021 года, разумеется, кандидатом в мэры Таллинна от центристов был уже Кылварт; во-первых, это было совершенно логично, что кандидатом в мэры является действующий мэр (Аас перед выборами 2017 года был все-таки и.о. мэра), во-вторых, Михаил Кылварт заработал к тому моменту в партии настолько авторитетные позиции, что никто не посмел бы возразить его амбициям продолжать работу на посту главы столичной администрации. В-третьих, и руководству Центристской партии стало понятно к тому моменту, что в Таллинне именно русскоязычные жители стали для центристов главным электоральным активом, поэтому было очень важно именно им дать то, чего они хотят.
По сути, если в самом ближайшем будущем Центристская партия решит избрать своим председателем Михаила Кылварта, это будет означать, что она и в масштабах всей страны согласится с индентификацией себя как «партии для русских». С большой долей вероятности можно предположить, что это покажется избирателям слишком опасной дорожкой, потому что ведь и неутешительные для центристов результаты нынешних выборов можно интерпретировать так, что многих эстонцев, которым нравится социальная составляющая программы центристов, оттолкнуло от их поддержки присутствие в центристских кандидатских списках русских политиков уж с очень одиозными взглядами.
Одни и те же люди могут и притягивать голоса, и отталкивать
Иными словами, в 2017 году все в руководстве центристов понимали, как сильно популярен Михаил Кылварт, но кандидатом в мэры все равно определили Ааса, потому что считали, что суммарный партийный результат при таком решении получится выше за счет голосов людей, которые Кылварта мэром видеть не хотели. По итогам выборов в Рийгикогу 2023 года можно заметить, что, например, Александр Чаплыгин не только провел в парламент себя, но и внес важный вклад в «командный зачет», но ведь никто не знает, сколько голосов центристы недобрали именно из-за того, что в их списках баллотировался человек, чей фейсбук лишь чуть менее радикальнее скандальных видеороликов исключенного с пафосом из партии Михаила Стальнухина.
Именно в соответствии с этой логикой, скорее всего, страх потерять больше, чем приобрести, удержит Центристскую партию от того, чтобы сменить Юри Ратаса на Михаила Кылварта.
Справедливости ради нужно сказать, что Михаил Кылварт предпринимал в последние месяцы определенные шаги для того, чтобы, что называется, стать ближе именно эстонскому избирателю, но при этом (опять-таки словно поддерживая эту практику двойной коммуникации) делал это на таких площадках, за которыми русский избиратель особенно не следит.
Например, на закрытии кинофестиваля PÖFF в ноябре 2022 года Михаил Кылварт нашел безо всяких преувеличений очень изящный способ в своем выступлении - пусть и метафорически, но очень прозрачно, - сравнить Путина с Гитлером - но никакой особенной истории из этого яркого пассажа не вышло: кажется, ее толком не заметили эстонцы, и при этом она не попала в поле зрения той части русскоязычных сторонников центристов, которых могла бы расстроить.
Нельзя, конечно, забывать, и о поездке Кылварта во Львов в самые первые дни российского вторжения, которая в огромной степени способствовала тому, чтобы Кылварт стал восприниматься значительной частью эстонского общества как именно эстонский политик государственного уровня. Однако довольно быстро Кылварт растратил немалую часть этой приобретенной почетной репутации, выступив с достаточно невнятным заявлением в преддверии 9 мая, в рамках которого уместность восприятия именно этой даты как праздника ничуть не ставилась им под сомнение.
Эту невнятность общество Кылварту совершенно точно не забыло, и связанные с этой «народной памятью» риски совершенно точно будут учитываться теми центристами, которые будут голосовать на выборах председателя партии.
Кылварт может желать не победы, а минимального поражения
Ко всему прочему, многие из этих людей будут голосовать и за свое будущее в партии, потому что далеко не всем из них захочется состоять в организации, которая грозит прирасти всеми признаками «партии для русских». Конечно, партия такого формата тоже будет иметь парламентские перспективы, но касающиеся уже, наверное, совсем небольшой фракции. Очень может быть, что такие перспективы не нравятся и самому Михаилу Кылварту, чьи истинные амбиции могут касаться лишь того, чтобы проиграть Юри Ратасу с совсем небольшим разрывом и тем самым застолбить за собой неофициальную позицию второго по значимости партийного лица.
В любом случае в Центристской партии есть немало людей, продолжение членства которых в ней - при председательстве Кылварта - представить довольно трудно, и дело даже не в каких-то личных, а, скорее, в мировоззренческих противоречиях. Скажем, о том же Танеле Кийке часто говорят, что его присутствие в рядах центристов выглядит почти недоразумением, потому что по своим взглядам он смотрится идеальным социал-демократом, и поэтому, мол, рано или поздно он чуть ли не обречен повторить «путь Раймонда Кальюлайда».
Кажется, что в случае замены Ратаса на Кылварта эти предсказания наконец бы сбылись, и что за Кийком могло бы потянуться «на выход» значительное количество тех нынешних центристов, которых в их рядах относят к «либеральной группе».
Можно предположить, что и среди возрастных старожилов Центристской партии окажется немало тех, кому Кылварт покажется уж слишком сильным контрастом к тем ценностям и идеалам, которые когда-то закладывались в ее фундамент. В силу этих причин ситуация на сегодняшний день выглядит так, что избрание Михаила Кылварта председателем представляется для Центристской партией настолько рискованным экспериментом, что она на него почти наверняка не отважится.