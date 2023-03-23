АНАЛИЗ ⟩ Почему Михаил Кылварт почти наверняка не станет председателем Центристской партии

С избранием Кылварта председателем центристы могут потерять куда больше, чем приобрести

Очень сильно рассчитывая как минимум в последнее десятилетие на поддержку русскоязычных избирателей, Центристская партия все-таки всегда старалась не рисковать симпатиями к себе и у эстонского электората. Можно вспомнить, что Михаил Кылварт впервые стал мэром Таллинна вовсе не после муниципальных, а после парламентских выборов, по результатам которых занимавший в столице этот пост Таави Аас перешел на работу в правительство. Однако именно Аас был кандидатом от центристов в мэры Таллинна на выборах в горсобрание 2017 года, хотя можно не сомневаться, что в руководстве партии уже в то время все понимали, что Кылварт в сравнении с Аасом имеет куда больше «личных» сторонников.

Тем не менее, именно Аас был представлен тогда в предвыборной кампании центристов как будущий мэр, и можно не сомневаться, что главный резон этого решения был таким: Кылварт в любом случае принесет в общую копилку огромное число голосов, но если бы он стал кандидатом в мэры, это могло смутить многих эстонских избирателей центристов и зародить в них серьезные сомнения насчет того, отдавать ли за центристов свои голоса. Поскольку Михаил Кылварт уж слишком сильно ассоциировался с выражением интересов - и часто довольно специфических - именно русской общины Таллинна.

Бывший мэр Таллинна Таави Аас. Фото: Konstantin Sednev