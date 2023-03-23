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Видео ⟩ Миллион за слом: снос пустующих многоквартирных домов до сих пор под вопросом

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Миллион за слом: снос пустующих многоквартирных домов до сих пор под вопросом
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Знак "Опасность обрушения" около одного из многоквартирных пустующих домов а районе Сомпа города Кохтла-Ярве.
Знак "Опасность обрушения" около одного из многоквартирных пустующих домов а районе Сомпа города Кохтла-Ярве. Фото: Денис Антонов

В рамках программы по развитию Ида-Вирумаа Министерство финансов планировало выделить около миллиона евро на снос пустующих многоквартирных домов. Однако план распределения средств не устроил глав самоуправлений. Как оказалось, одни города не нуждаются в финансировании, а другим предоставляемых средств недостает. Rus.Postimees попытался выяснить, где и что сравняют с землей в Ида-Вирумаа в ближайшие два года и кому больше всех надо.

Кому все, а кому ничего

О том, что местные самоуправления в Ида-Вирумаа получат от государства субсидии в размере около миллиона евро на снос опустевших многоквартирных домов, стало известно еще в конце декабря 2022 года. Согласно подписанному постановлению министра государственного управления Рийны Солман, эти субсидии на 100 процентов позволили бы не только оплатить демонтаж опустевших зданий и провести озеленительные работы, но оплатить, при необходимости, сам выкуп этих зданий самоуправлениями.

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