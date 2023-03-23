Видео ⟩ Миллион за слом: снос пустующих многоквартирных домов до сих пор под вопросом

В рамках программы по развитию Ида-Вирумаа Министерство финансов планировало выделить около миллиона евро на снос пустующих многоквартирных домов. Однако план распределения средств не устроил глав самоуправлений. Как оказалось, одни города не нуждаются в финансировании, а другим предоставляемых средств недостает. Rus.Postimees попытался выяснить, где и что сравняют с землей в Ида-Вирумаа в ближайшие два года и кому больше всех надо.