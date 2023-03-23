Исследование ⟩ Узнайте, жители какого региона больше всего довольны местом своего проживания

Согласно результатам недавнего общегосударственного опроса жителей об удовлетворенности местными общественными услугами и общей жизненной средой, самые довольные жизнью люди в Эстонии живут в волости Муху.

«Два показателя общей удовлетворенности - это общая удовлетворенность своей жизненной средой и удовлетворенность услугами, предоставляемыми местным самоуправлением», - сказала министр государственного управления Рийна Солман.

«Результаты опроса показывают, что удовлетворенность жителей Эстонии своей жизненной средой составляет 73,5 балла по 100-балльной шкале. Есть некоторые области, где этот показатель ниже, но в целом он хороший. Например, по сравнению с результатами 2020 года, удовлетворенность жителей Эстонии выросла», - сказала министр Солман.

Удовлетворенность услугами, предоставляемыми самоуправлениями, несколько ниже (60,7) и также варьируется: самый высокий показатель в Муху (85,4), а самый низкий в Кохтла-Ярве (37,4), разница составляет 47,7 пункта.

«Как и в 2020 году, самоуправление Муху также показало чрезвычайно высокие результаты. Почти в каждой области удовлетворенность жителей одна из самых высоких в Эстонии», - сказала министр Солман.

Однако есть и области, требующие улучшения, например, общественный транспорт (56,6), уличное освещение (67,8) и велосипедные дорожки (51,3), где рейтинг находится в середине группы.

«Удовлетворенность значительно варьируется по секторам. Жители самоуправлений дали более высокие оценки расстоянию до детских садов и начальных школ, безопасности, природной среде и зеленым насаждениям, в среднем более 75 баллов во всех областях, - сказал Атс Аасмаа, аналитик данных Министерства финансов. - Самые низкие оценки удовлетворенности связаны с управлением, вовлечением жителей, общим направлением развития и зимним содержанием дорог, где оценки составляют около 50 баллов. Другими словами, самоуправлениям следует уделять больше внимания этим вопросам, чтобы населению были заметны усилия», - добавил Аасмаа.

Наибольшие различия между самоуправлениями наблюдаются в области велосипедных и пешеходных дорожек, а также управления и общего направления развития. Удовлетворенность велосипедными дорожками самая высокая в Нарва-Йыэсуу (72,9) и самая низкая в волости Пейпсияэре (22,8). Разница составляет более 50 пунктов.

Наименьшие различия наблюдаются в оценках природной среды и среды проживания. Больше единого мнения относительно природной среды, где разница между самым высоким и самым низким результатом составляет 21,9 балла.