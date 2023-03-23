В машине, которая перевернулась на крышу, находились двое пьяных мужчин

Вчера вечером, в 22:25, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Эрми в поселке Раади в Тартумаа. По предварительной информации, автомобиль Dacia Logan двигался по улице Эрми в направлении дороги Тарту-Кырвекюла, когда резко свернул с дороги налево. Автомобиль перевернулся на крышу.

В машине находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Кто из них был за рулем и другие обстоятельства дела выяснят в начатом производстве. Мужчины не пострадали. Машина была вывезена с места происшествия на прицепе.