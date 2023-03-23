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В машине, которая перевернулась на крышу, находились двое пьяных мужчин

Йенс Раавик
, журналист Tartu Postimees
В машине, которая перевернулась на крышу, находились двое пьяных мужчин
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Сотрудники полиции обнаружили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения в перевернутом на крышу автомобиле Dacia.
Сотрудники полиции обнаружили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения в перевернутом на крышу автомобиле Dacia. Фото: Lõuna politseiprefektuur

Вчера вечером на улице Эрми в поселке Рааде на резком левом повороте с дороги съехал автомобиль, в котором находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, но кто из них был за рулем, предстоит выяснить в ходе производства.

Вчера вечером, в 22:25, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Эрми в поселке Раади в Тартумаа. По предварительной информации, автомобиль Dacia Logan двигался по улице Эрми в направлении дороги Тарту-Кырвекюла, когда резко свернул с дороги налево. Автомобиль перевернулся на крышу.

Автомобиль Dacia Logan двигался по улице Эрми в направлении дороги Тарту-Кырвекюла, но резко свернул с дороги налево.
Автомобиль Dacia Logan двигался по улице Эрми в направлении дороги Тарту-Кырвекюла, но резко свернул с дороги налево. Фото: Lõuna politseiprefektuur

В машине находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Кто из них был за рулем и другие обстоятельства дела выяснят в начатом производстве. Мужчины не пострадали. Машина была вывезена с места происшествия на прицепе.

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