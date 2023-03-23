Продолжается реконструкция улиц Пронкси и Йыэ, а также строительство трамвайной линии в Ванасадам. Серьезные изменения в движении транспорта в центре города ожидаются 4 апреля.
Галерея ⟩ В центре города работы идут полным ходом, а настоящий ад начнется на следующей неделе
В центре города работы идут полным ходом, а настоящий ад начнется на следующей неделе
4 апреля будут изменены маршруты 27 автобусных маршрутов: № 1, 2, 8, 9, 11, 14, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 60, 63, 67 и 68.
С 17 апреля трамвайные линии 2 и 4 будут приостановлены. Трамвайная линия 6 будет временно открыта между Копли и Тонди, а маршруты автобусов 15 и 58 будут изменены, чтобы частично заменить приостановленные трамвайные линии.
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