Галерея ⟩ В центре города работы идут полным ходом, а настоящий ад начнется на следующей неделе

С 17 апреля трамвайные линии 2 и 4 будут приостановлены. Трамвайная линия 6 будет временно открыта между Копли и Тонди, а маршруты автобусов 15 и 58 будут изменены, чтобы частично заменить приостановленные трамвайные линии.