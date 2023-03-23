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Телефонные мошенники придумали новый способ украсть ваши деньги

BNS
Телефонные мошенники придумали новый способ украсть ваши деньги
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В среду в полицию обратился мужчина, ставший жертвой телефонного мошенничества. Он утверждает, что мошенник выдавал себя за сотрудника Министерства финансов.

23-летнему мужчине из Хааберсти позвонил человек, который представился как работник Министерства финансов и заявил, что сотрудники банка использовали данные жертвы и брали кредиты в других учреждениях. Мужчине сказали, что для прекращения мошенничества необходимо изменить номер счета и перевести деньги с одного счета на другой.

Все действия мужчина подтверждал PIN-кодами Smart-ID. Позже он обнаружил, что с его счета исчезли 3121 евро.

В среду в Таллинне полиция получила еще одно похожее сообщение о преступлении. 43-летней женщине из Хааберсти позвонил якобы полицейский и сообщил о подозрительных транзакциях на ее банковском счету. Мошенник запросил ее личный код и логин интернет-банка. Жертва также должна была подтвердить эти действия с помощью Smart-ID. Позже она обнаружила, что с ее счета было переведено 2060 евро.

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