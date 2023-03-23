Телефонные мошенники придумали новый способ украсть ваши деньги

23-летнему мужчине из Хааберсти позвонил человек, который представился как работник Министерства финансов и заявил, что сотрудники банка использовали данные жертвы и брали кредиты в других учреждениях. Мужчине сказали, что для прекращения мошенничества необходимо изменить номер счета и перевести деньги с одного счета на другой.

Все действия мужчина подтверждал PIN-кодами Smart-ID. Позже он обнаружил, что с его счета исчезли 3121 евро.