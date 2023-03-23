Внедорожник, на котором перевозили Рейнсалу в Киеве, загорелся

Рейнсалу сообщил в четверг на пресс-конференции правительства, что Департамент полиции и погранохраны предоставил бронированный внедорожник послу Эстонии в Украине. Машина внезапно загорелась, когда Рейнсалу ехал в ней с послом во вторник вечером.

«Мы с Каймо Кууском сидели на заднем сидении, и вдруг Каймо говорит, что чем-то пахет. А потом вдруг сзади вырвалось пламя», - описал произошедшее Рейнсалу.

По его словам, проблема заключалась в том, что повредились провода внедорожника, и открыть передние двери было невозможно. Заклинило и задние двери, их пришлось выламывать. «К счастью, в конце концов задние двери открылись, потому что через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру», - сказал Рейнсалу.