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Украина планирует в ближайшее время воспользоваться усталостью российских войск в Бахмуте

Украина планирует в ближайшее время воспользоваться усталостью российских войск в Бахмуте
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Президент Украины Владимир Зеленский с украинскими солдатами возле Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский с украинскими солдатами возле Бахмута. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE\ apaimages

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины сегодня намекнул на скорое контрнаступление против российских оккупационных сил под Бахмутом на востоке Украины, с которыми в регионе велись самые ожесточенные бои полномасштабной агрессивной войны Кремля.

«Агрессор не теряет надежды взять Бахмут любой ценой, несмотря на потери живой силы и техники. Основной боевой единицей России на этом фронте является наемническая группа "Вагнер", - сказал Александр Сырский, главнокомандующий Сухопутными войсками Украины.

«Не щадя себя, они теряют значительные силы и истощаются. Скоро мы воспользуемся этой возможностью, как это было в районе Киева, Харькова, Балаклеи и Купянска», - сказал Сырский, имея в виду успешные контрнаступления Украины.

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