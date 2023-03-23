Украина планирует в ближайшее время воспользоваться усталостью российских войск в Бахмуте

«Агрессор не теряет надежды взять Бахмут любой ценой, несмотря на потери живой силы и техники. Основной боевой единицей России на этом фронте является наемническая группа "Вагнер", - сказал Александр Сырский, главнокомандующий Сухопутными войсками Украины.

«Не щадя себя, они теряют значительные силы и истощаются. Скоро мы воспользуемся этой возможностью, как это было в районе Киева, Харькова, Балаклеи и Купянска», - сказал Сырский, имея в виду успешные контрнаступления Украины.