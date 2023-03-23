Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины сегодня намекнул на скорое контрнаступление против российских оккупационных сил под Бахмутом на востоке Украины, с которыми в регионе велись самые ожесточенные бои полномасштабной агрессивной войны Кремля.
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Украина планирует в ближайшее время воспользоваться усталостью российских войск в Бахмуте
Украина планирует в ближайшее время воспользоваться усталостью российских войск в Бахмуте
«Агрессор не теряет надежды взять Бахмут любой ценой, несмотря на потери живой силы и техники. Основной боевой единицей России на этом фронте является наемническая группа "Вагнер", - сказал Александр Сырский, главнокомандующий Сухопутными войсками Украины.