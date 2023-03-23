«В лучшем случае – просто идиот»: в США дали оценку российскому пилоту, из-за которого упал американский дрон

«Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия. Это нелепо и оскорбительно», - заявил Кирби и добавил, что ему не известно, был ли таран совершен намеренно.