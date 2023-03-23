Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал награждение российского пилота, из-за которого американский дрон упал в Черное море.
«В лучшем случае – просто идиот»: в США дали оценку российскому пилоту, из-за которого упал американский дрон
«Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия. Это нелепо и оскорбительно», - заявил Кирби и добавил, что ему не известно, был ли таран совершен намеренно.
«Я понятия не имею, почему они присудили награду за храбрость летчику, который, в худшем случае, злонамеренно подвергал себя и американскую собственность большому риску, а в лучшем - просто идиот», - сказал Кирби.
Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества летчиков самолетов Су-27, которые, по версии РФ, помешали дрону MQ-9 нарушить «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного после начала войны.
14 марта над Черным морем произошел инцидент с российскими истребителями Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник после столкновения упал в море.
16 марта был опубликован небольшой фрагмент рассекреченного видео, на котором виден момент столкновения летательных аппаратов.