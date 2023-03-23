Пятница будет дождливой, но довольно теплой

Днем облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди, вечером зона дождей распространится по стране с юго-запада на северо-восток. Ветер западный и юго-западный, 3-9, порывами до 13, вечером южный и юго-восточный, 5-10, на западных островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4-9, на юго-востоке страны до 11 градусов тепла.