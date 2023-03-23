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Пятница будет дождливой, но довольно теплой

BNS
Пятница будет дождливой, но довольно теплой
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Дождь.
Дождь. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода. Пройдут дожди, утром, начиная с юго-запада страны, облачность рассеется и осадки прекратятся. Местами туманы. На севере страны ветер переменных направлений, 1-7, на островах и юге страны юго-западный, 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди, вечером зона дождей распространится по стране с юго-запада на северо-восток. Ветер западный и юго-западный, 3-9, порывами до 13, вечером южный и юго-восточный, 5-10, на западных островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4-9, на юго-востоке страны до 11 градусов тепла.

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