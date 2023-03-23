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На имя жителя из Пярнумаа, ставшего жертвой аферы, был взят банковский кредит на несколько тысяч евро

rus.postimees.ee
На имя жителя из Пярнумаа, ставшего жертвой аферы, был взят банковский кредит на несколько тысяч евро
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Компьютерное мошенничество наказываться штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
Компьютерное мошенничество наказываться штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. Фото: Elmo Riig

Вчера в полицию поступило сообщение о двух мошенничествах, совершенных в онлайн-среде в середине марта, в результате которых общий ущерб составил почти 8 000 евро.

Сотрудники правоохранительных органов были уведомлены об инциденте, произошедшем 16-17 марта, когда электронные данные 48-летнего жителя волости Саарде, Пярнумаа, были использованы для получения кредитов в кредитных компаниях без его ведома. В результате мошенничества был нанесен ущерб в размере 7 400 евро.

Уголовное дело было возбуждено по статье Закона о компьютерном мошенничестве. Преступление, связанное с получением материальной выгоды путем вмешательства в компьютерные программы или путем вставки, обмена, удаления, блокирования или иного вмешательства в процесс обработки данных, если это повлияло на результат обработки данных, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Второй случай мошенничества был зарегистрирован вчера в городе Пярну. 14 марта 34-летний мужчина из Пярну купил на Facebook Marketplace iPhone и заплатил продавцу за покупку более 450 евро. Продавец пообещал мужчине, что отправит телефон в посылочный аппарат, но не сделал этого. Мошенник также не вернул деньги покупателю.

Полиция начала уголовное расследование инцидента, на этот раз по статье о мошенничестве. Преступление, связанное с получением материальной выгоды путем создания заведомо ложного впечатления об истинных фактах, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

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