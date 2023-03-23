На имя жителя из Пярнумаа, ставшего жертвой аферы, был взят банковский кредит на несколько тысяч евро

Сотрудники правоохранительных органов были уведомлены об инциденте, произошедшем 16-17 марта, когда электронные данные 48-летнего жителя волости Саарде, Пярнумаа, были использованы для получения кредитов в кредитных компаниях без его ведома. В результате мошенничества был нанесен ущерб в размере 7 400 евро.

Уголовное дело было возбуждено по статье Закона о компьютерном мошенничестве. Преступление, связанное с получением материальной выгоды путем вмешательства в компьютерные программы или путем вставки, обмена, удаления, блокирования или иного вмешательства в процесс обработки данных, если это повлияло на результат обработки данных, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Второй случай мошенничества был зарегистрирован вчера в городе Пярну. 14 марта 34-летний мужчина из Пярну купил на Facebook Marketplace iPhone и заплатил продавцу за покупку более 450 евро. Продавец пообещал мужчине, что отправит телефон в посылочный аппарат, но не сделал этого. Мошенник также не вернул деньги покупателю.