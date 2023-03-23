Новая ветряная электростанция Пуртсе компании Enefit Green частично запущена в эксплуатацию. Все пять ветряков успешно выдали в сеть первую электроэнергию.
21 мегаватт зеленого поворота: ветряная электростанция Пуртсе выдала в сеть первую электроэнергию
По словам руководителя сферы ветроэнергетики компании Enefit Green Лаури Ульма, производство электроэнергии на новых ветряных электростанциях планируется начать как можно скорее. «Прежде чем парк будет полностью готов, активная наладка и испытания ветряных турбин в Пуртсе будут идти еще несколько месяцев. В то же время ветряки уже работают, хоть и не с полной нагрузкой, и их продукцию уже получают потребители», - сказал он.
По словам Ульма, компания прилагает усилия для быстрого наращивания производства электроэнергии. «Чем больше ветряной энергии вырабатывается, тем выгоднее электричество для потребителя. Поэтому ветряные и солнечные парки, которые будут построены в Эстонии и в соседних странах, являются наиболее эффективным способом снижения цены на электроэнергию», - объяснил он.
Ветряная электростанция Пуртсе мощностью в 21 мегаватт, расположенная в волости Люганузе, стала первой в Эстонии за много лет. Продукция ветряной электростанции с пятью ветряками покрывает годовую потребность в электроэнергии 14 000 домохозяйств.
Рядом с ветряной электростанцией будет построен солнечный парк мощностью 32 мегаватта. В настоящее время там идут активные работы, чтобы начать производство весной.
Компания Enefit Green строит в общей сложности шесть новых ветряных электростанций, и в Пуртсе дело продвинулось дальше всего. Первую электроэнергию выдала в сеть и ветряная электростанция под названием Шилале II мощностью в 43 мегаватта, находящаяся в Литве, где заработали 11 из 12 ветряных турбин.
На значительно более крупной ветряной электростанции Акмене мощностью 75 мегаватт также запущены первые ветряки. На строящейся в Северной Финляндии ветряной электростанции Толпанваара мощностью 72 мегаватта завершились работы по сооружению фундамента, а установка ветряных турбин начнется во втором квартале.
В этом году компания Enefit Green приступила к строительству двух новых ветряных электростанций. На территории крупнейшей в Эстонии ветряной электростанции Сопи-Тоотси в настоящее время ведутся мелиоративные работы. На территории строящейся в Литве ветряной электростанции Кельме I мощностью 80 мегаватт также начались подготовительные работы.