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Читатели Postimees смогут попасть на Tallinn Music Week за меньшую плату!

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Читатели Postimees смогут попасть на Tallinn Music Week за меньшую плату!
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Фото: Postimees

Читатели Postimees обладают целым рядом преимуществ, в том числе и при посещении культурных мероприятий. Наши читатели могут приобрести фестивальный абонемент Tallinn Music Week на 20% дешевле.

  • Скидка распространяется на фестивальный и PRO-абонемент TMW. По фестивальному абонементу вы можете посещать все мероприятия музыкальной программы TMW. PRO-абонемент дает право на посещение мероприятий музыкального фестиваля, а также доступ к цифровой платформе TMW PRO.
  • Фестивальные абонементы можно приобрести на домашней странице TMW.
  • Воспользуйтесь промокодом postimees20 и получите скидку 20%.
  • Предложение действительно до 30.04.2023.

    Международный музыкально-городской фестиваль Tallinn Music Week (TMW) наполнит столицу Эстонии музыкой, искусством и мыслями о завтрашнем дне с 10 по 14 мая. TMW знакомит с новой интересной эстонской и зарубежной музыкой, а также разбирает самые актуальные вопросы, связанные с музыкой и культурной политикой. Узнайте больше на домашней странице фестиваля.
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