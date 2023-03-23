Самыми сильными факторами падения цен на сырую нефть на прошедшей неделе были банковский сектор и решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентных ставок. Поддержку ценам оказали прогнозы роста спроса на нефть в Китае и предположения аналитиков о том, что ОПЕК+ может сократить добычу в ответ на снижение цен на нефть.
Circle K: падение цен на нефть сменилось ростом
В течение недели цены на нефть марки Brent на мировом рынке колебались между 70 и 77 долларами за баррель.
«Падение цен на сырую нефть, начавшееся на прошлой неделе, было вызвано событиями в банковском секторе США и Европы. То, что происходит в банковском секторе, может привести к новому экономическому кризису и, соответственно, к падению спроса на топливо», - сказал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси.
По его словам, хотя 21 марта цена на сырую нефть ненадолго опустилась до 70 долларов за баррель, основная неопределенность уже прошла, и цена барреля сырой нефти держится в районе 76 долларов.
Скорее, спрос на топливо будет расти, и это приведет к росту цен на сырую нефть на мировом рынке в ближайшие месяцы.
Основным понижающим фактором для мировых цен на сырую нефть является банковский сектор. «Высокая инфляция и опасения рецессии привели к тому, что на этой неделе ФРС приняла решение повысить процентные ставки на 0,25 процентных пункта», - сказал Сасси, пояснив, что повышение процентных ставок призвано охладить экономику, снизить инфляцию, а это, в свою очередь, также приведет к снижению спроса на топливо. Глава отдела ценообразования на моторное топливо отметил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли до самого высокого уровня за последние годы, и это также может указывать на снижение спроса.
Однако поддержку ценам оказывает оптимистичный прогноз роста спроса на нефть. «Аналитики считают, что падение цен на сырую нефть было спекулятивным, и что в настоящее время существует мнение, что спрос на топливо будет расти, что приведет к росту цен на сырую нефть на мировом рынке в ближайшие месяцы», - сказал Сасси. Он добавил, что хотя ОПЕК+ на прошлой неделе оставила добычу без изменений в своем новом прогнозе, некоторые аналитики предположили, что ОПЕК+ все же может сократить добычу в ответ на падение цен на нефть.
Сасси подчеркнул, что Circle K Eesti закупает все моторное топливо непосредственно на нефтеперерабатывающих заводах в Европейском союзе - они не продают и не являются посредниками моторного топлива, произведенного в России или Беларуси. Circle K Eesti является частью Alimentation Couche-Tard, международной розничной группы, базирующейся в Канаде.