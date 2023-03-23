Circle K: падение цен на нефть сменилось ростом

Однако поддержку ценам оказывает оптимистичный прогноз роста спроса на нефть. «Аналитики считают, что падение цен на сырую нефть было спекулятивным, и что в настоящее время существует мнение, что спрос на топливо будет расти, что приведет к росту цен на сырую нефть на мировом рынке в ближайшие месяцы», - сказал Сасси. Он добавил, что хотя ОПЕК+ на прошлой неделе оставила добычу без изменений в своем новом прогнозе, некоторые аналитики предположили, что ОПЕК+ все же может сократить добычу в ответ на падение цен на нефть.