Если в прежние годы ряды Кайтселийта пополнялись новыми членами в Ида-Вирумаа - как и по всей Эстонии - прежде всего за счет молодежи, то после начала российской агрессии против Украины в организацию стали активно приходить и люди средних лет, причем даже без армейского опыта. Это показывает, что у жителей северо-востока Эстонии наблюдается большое желание вносить свой вклад в безопасность страны, пишет Александр Лупанов, командир боевой роты Нарвского отделения Кайтселийта.
Командир роты ⟩ Война привела к притоку новых людей в Кайтселийт, Ида-Вирумаа не стал исключением
Нарвское отделение Кайтселийта является частью дружины Алутагузе, которая базируется на территории Ида-Вирумаа. На данный момент Нарвское отделение можно считать активно развивающейся организацией. К участию в деятельности нашего отделения активный интерес проявляют не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, кроме того, нашей настоящей гордостью являются мальчишки и девчонки, вливающиеся в молодежные движения Кайтселийта Noored Kotkad и Kodutütred.
Хотелось бы сразу заметить, что 99 % процентов всего состава Кайтселийта составляют добровольцы, которые не получают какой-либо материальной выгоды за свою работу. А работа эта не всегда проста, так как зачастую, как и в любой военизированной организации, приходится исполнять сложные приказы и распоряжения командиров.
Тем не менее, общение между командирами и подчиненными в Кайтселийте, отношения между ними сильно отличаются от армейских правил поведения. Характер этих коммуникаций скорее можно назвать товарищеским. В то же время дисциплина в условиях учений и требования к технике безопасности находятся на самом высоком уровне.
Война в Украине мотивировала жителей Ида-Вирумаа вносить вклад в оборону Эстонии
2022 год изменил отношение населения Эстонии к теме необходимости вносить вклад в безопасность государства, в связи с чем случился массовый приток новых кандидатов на вступление в ряды Кайтселийта. Это затронуло и северо-восток Эстонии, а именно - Нарву, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу.
Все эти населенные пункты территориально относятся к Нарвскому отделению Кайтселийта. Если до 2022 года в основном ряды организации пополняли представители молодежи, то есть школьники, которым интересно было попробовать свои силы в военизированной организации и подготовиться к срочной службе в армии, то теперь в организацию приходят мужчины и женщины средних лет, причем как с опытом срочной службы, так и без него.
Нередко происходит и так, что заявление на вступление приносят люди, не имеющие гражданства Эстонии, как лица без гражданства, так и, например, проживающие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство граждане России. Этот факт доказывает широту поддержки нашего государства в обществе, высокий уровень желания людей вносить вклад в безопасность страны.
Молодежные организации Кайтселийта пользуются в Ида-Вирумаа огромной популярностью
Женская организация Кайтселийта, Naiskodukaitse, может похвастаться достигнутым в Нарве в 2022 году определенным успехом. За этот год в Нарве к организации примкнуло в три раза больше новых участников, чем планировалось правлением.
Что же касается молодежных организаций в Нарве, то они развиваются с небывалой скоростью. Происходит большой наплыв новых мальчишек и девчонок в организацию, при этом можно уверенно констатировать, само нахождение в организации становится с каждым годом все интереснее и познавательнее для молодежи.
Основная деятельность, которая привлекает молодежь, это увлекательные походы, физически непростые лесные лагеря, совместные с другими дружинами Кайтселийта мероприятия и спортивные соревнования. Каждый ребенок находит у нас для себя что-то интересное.
Организация Noored Kotkad стала настолько популярной в нашем регионе среди мальчишек разных возрастов, что 24 февраля 2023 года было принято решение о создании Нарвского отделения Алутагузеской дружины Noored Kotkad.
Боевые подразделения дружины Алутагузе представлены в том числе и отрядами, сформированными жителями Нарвы, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу. Взводами руководят офицеры в запасе, а отделениями - унтерофицеры. Каждый год у всего состава местной дружины есть возможность освежить свои знания в военном деле, пройдя курсы, которые централизованно организуются генштабом.
Пока не все бойцы Нарвского отделения Кайтселийта овладели эстонским
Для новых участников Кайтселийта существует обязанность прохождения курса молодого бойца. Оно действует в том случае, если лицо не проходило срочную службу в Силах обороны, или же если с момента прохождения прошло достаточно длительное время, в силу чего умения необходимо освежить. У каждого желающего есть возможность карьерного роста, но для этого необходимо приложить немало усилий и пройти уровневые курсы в школе Кайтселийта в Рапла.
Например, для получения звания младшего сержанта необходимо пройти обучение, которое проводится по выходным, в течение периода с января по октябрь. Для некоторых членов нарвского отделения Кайтселийта обучение и тренировки могут вызывать сложности, так как не все бойцы владеют государственным языком даже на разговорном уровне.
Нарвское отделение Кайтселийта нередко привлекается к совместной работе с Департаментом полиции и погранохраны. В связи с близостью Нарвы к государственной границе допускается участие членов Нарвского отделения Кайтселийта в ее охране.
Быть частью Нарвского отделения Кайтселийта - это большая честь. В нашей работе случались как неудачи, так и очень большие достижения, и можно смело сказать, что за семь лет мы проделали большую работу в развитии организации, а, значит, и в укреплении государственной безопасности.