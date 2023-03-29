Командир роты ⟩ Война привела к притоку новых людей в Кайтселийт, Ида-Вирумаа не стал исключением

Нарвское отделение Кайтселийта является частью дружины Алутагузе, которая базируется на территории Ида-Вирумаа. На данный момент Нарвское отделение можно считать активно развивающейся организацией. К участию в деятельности нашего отделения активный интерес проявляют не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, кроме того, нашей настоящей гордостью являются мальчишки и девчонки, вливающиеся в молодежные движения Кайтселийта Noored Kotkad и Kodutütred.

Хотелось бы сразу заметить, что 99 % процентов всего состава Кайтселийта составляют добровольцы, которые не получают какой-либо материальной выгоды за свою работу. А работа эта не всегда проста, так как зачастую, как и в любой военизированной организации, приходится исполнять сложные приказы и распоряжения командиров.

Тем не менее, общение между командирами и подчиненными в Кайтселийте, отношения между ними сильно отличаются от армейских правил поведения. Характер этих коммуникаций скорее можно назвать товарищеским. В то же время дисциплина в условиях учений и требования к технике безопасности находятся на самом высоком уровне.

Война в Украине мотивировала жителей Ида-Вирумаа вносить вклад в оборону Эстонии

2022 год изменил отношение населения Эстонии к теме необходимости вносить вклад в безопасность государства, в связи с чем случился массовый приток новых кандидатов на вступление в ряды Кайтселийта. Это затронуло и северо-восток Эстонии, а именно - Нарву, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу.