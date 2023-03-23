Эстонские тхэквондисты привезли с международных соревнований пять медалей

С 17 по 19 марта в бельгийском городе Ломме состоялся крупный международный турнир по тхэквондо Belgium Open уровня G2. В нем приняли участие более 2000 спортсменов со всего мира. Приехали как олимпийские чемпионы, так и чемпионы мира. Эстонию представили восемь спортсменов, которые завоевали в общей сложности пять медалей.