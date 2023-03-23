С 17 по 19 марта в бельгийском городе Ломме состоялся крупный международный турнир по тхэквондо Belgium Open уровня G2. В нем приняли участие более 2000 спортсменов со всего мира. Приехали как олимпийские чемпионы, так и чемпионы мира. Эстонию представили восемь спортсменов, которые завоевали в общей сложности пять медалей.
Эстонские тхэквондисты привезли с международных соревнований пять медалей
Эстонские тхэквондисты привезли с международных соревнований пять медалей
Серебро у Александра Мушкевича (весовая категория до 73 кг). Тренирующийся в Эстонии украинский спортсмен Данил Хаммерманн также завоевал серебро (весовая категория до 59 кг, юниоры). У Ильи Волгина (весовая категория до 78 кг, юниоры) бронза. Денис Мушкевич (весовая категория до 53 кг, кадеты) также завоевал бронзу. Грегор Аррас (кадеты, весовая категория до 65 кг) – бронза.
Очень близки к медалям были Стефани Николаева (юниоры, 42 кг) и Ларса-Лукас Лийу (кадеты, 45 кг). Очень хороший дебют был у Нормана Наариса, выступавшего в новой возрастной группе юниоров до 59 кг.
Все спортсмены – воспитанники тренера Александра Галактионова, который очень гордится развитием и выступлением своих подопечных.