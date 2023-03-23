Сегодня в девять утра на нарвский погранпереход прибыли саперы и экстренные службы. В автобусе был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.
Что случилось? ⟩ На нарвский погранпереход прибыли саперы и оцепили территорию
На нарвский погранпереход прибыли саперы и оцепили территорию
«Около девяти часов утра на пограничном пункте в Нарве в рейсовом автобусе фирмы Lux Express был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, владельца которого не удалось установить», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.
Пассажиры автобуса были эвакуированы. На место прибыли саперы и экстренные службы. Подозрения в отношении опасности предмета не подтвердились.
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