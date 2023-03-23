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Что случилось? ⟩ На нарвский погранпереход прибыли саперы и оцепили территорию

rus.postimees.ee
На нарвский погранпереход прибыли саперы и оцепили территорию
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Сегодня в девять утра на нарвский погранпереход прибыли саперы и экстренные службы. В автобусе был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

«Около девяти часов утра на пограничном пункте в Нарве в рейсовом автобусе фирмы Lux Express был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, владельца которого не удалось установить», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус. 

Пассажиры автобуса были эвакуированы. На место прибыли саперы и экстренные службы. Подозрения в отношении опасности предмета не подтвердились.

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