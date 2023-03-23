Что случилось? ⟩ На нарвский погранпереход прибыли саперы и оцепили территорию

«Около девяти часов утра на пограничном пункте в Нарве в рейсовом автобусе фирмы Lux Express был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, владельца которого не удалось установить», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.