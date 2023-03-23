Серьезное обвинение: шведов подозревают в мошенничестве на этапе КМ в Таллинне

«Лыжи норвежцев и остальных спортсменов выглядели абсолютно нормально. Но в том же помещении можно было увидеть, что лыжи шведов были покрыты смазкой на основе фтора (эти смазки уже второй год запрещены к использованию на крупных соревнованиях – прим. ред.). Они просто беззаботно стерли этот слой, но все знают, что если речь идет о смазке на основе фтора, этого недостаточно. Это все же влияет», - сказал американец.