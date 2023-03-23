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Серьезное обвинение: шведов подозревают в мошенничестве на этапе КМ в Таллинне

rus.postimees.ee
Серьезное обвинение: шведов подозревают в мошенничестве на этапе КМ в Таллинне
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Зрители на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Таллинн, Певческое поле.
Зрители на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Таллинн, Певческое поле. Фото: Mihkel Maripuu

Позавчера на таллиннском Певческом поле проходил этап кубка мира по лыжному спринту. На соревнованиях была опробовала новая система смазки лыж. Но, по словам лыжника сборной США Эли Брауна, шведы смошенничали.

На таллиннском этапе Кубка мира впервые использовали систему смазки лыж, когда процедура проводилась в одной палатке и специалисты использовали только средства, которые подготовили организаторы соревнований.

Но Браун сообщил шведским СМИ, что шведы нарушили правила.

«Лыжи норвежцев и остальных спортсменов выглядели абсолютно нормально. Но в том же помещении можно было увидеть, что лыжи шведов были покрыты смазкой на основе фтора (эти смазки уже второй год запрещены к использованию на крупных соревнованияхприм. ред.). Они просто беззаботно стерли этот слой, но все знают, что если речь идет о смазке на основе фтора, этого недостаточно. Это все же влияет», - сказал американец.

«Я был очень уставшим. Связался с чиновниками FIS, но они ничего особо не смогли сказать. Они даже не знали, что делать», - добавил Браун.

Главный мастер шведской лыжной сборной Петтер Милбак категорически опроверг все обвинения.

«На наших лыжах не было ничего запрещенного. Мы соблюдали таллиннский протокол на 100%. FIS также следила за всем», - сказал Милбак.

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