ЕС намерен обязать продавцов ремонтировать товар, даже не имеющий гарантии

«Когда товар, купленный покупателем, становится дефектным, потребитель предпочитает махнуть на него рукой, даже если есть возможность его починить и сделать так, чтобы он прослужил еще долго», – заявили в Европейской комиссии.

Если же товар сломался, а гарантия на него не действует, то большинство потребителей отказываются ремонтировать сломанную технику, т.к. считают, что это дорого и сложно: они не знают, где найти хороший сервис, не знают, могут ли доверять конкретной фирме, да и цена их может не устраивать, поэтому предпочтут купить новый товар, нежели возиться с ремонтом старого.

В связи с этим Еврокомиссия предложила изменить евродирективу «О продаже товаров» (Sale of Goods Directive), прописав, что ремонт станет приоритетным способом обеспечения того, что товар, купленный покупателем, будет надлежащего качества, то есть, если товар сломался, и починить его будет стоить столько же, сколько заменить на новый (или меньше), то приоритет будет отдаваться именно ремонту.