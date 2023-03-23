Певкур: нужно повысить связанную с полигонами компенсацию

Певкур сказал, что у Эстонии нет выбора в том, что касается расширения стрельбищ для Сил обороны. «Если мы хотим, чтобы наши Силы обороны были боеспособными, нам нужны полигоны и, разумеется, эта тема уже поднималась на коалиционных переговорах», - сказал он.

По его словам, компенсацию определенно следует повысить, и она должна определяться не заключенным с местными самоуправлениями протоколом о намерениях, а на правительственном уровне. «То есть мы примем постановление, повысим эти суммы для местных самоуправлений, а дальше местные самоуправления могут решать, как распределять их между местными жителями. Будь то строительство дороги, местная площадка с качелями или что-то другое», - сказал Певкур.