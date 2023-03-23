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ВИДЕО ⟩ Три десятка полицейских вели слежку за центристкой по неизвестным ей причинам

Kuuuurija
Три десятка полицейских вели слежку за центристкой по неизвестным ей причинам
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Бывшая старейшина волости Валга, ныне член Рийгикогу Эстер Карузе.
Бывшая старейшина волости Валга, ныне член Рийгикогу Эстер Карузе. Foto: Margus Ansu

В сегодняшней передаче Kuuuurija политик Эстер Карузе (Центристская партия) из Валга рассказала о том, как волость подала на нее в суд из-за iPad стоимостью 800 евро, иными словами, о том, как местные самоуправления тратят деньги и время.

Сюжет Kuuuurija об Аллайне Карузе и его дочери Эстер вышел 20 марта 2023 года, когда судом еще не было принято решение по делу о покупке голосов. 23 марта 2023 года Тартуский уездный суд признал бывшего члена Центристской партии Аллайна Карузе виновным в нарушении избирательной свободы на выборах в местные самоуправления 2021 года и незаконном обращении с жидким топливом. В качестве наказания суд приговорил Карузе и его предприятие A. Karuse AS к денежному штрафу.

Эстер Карузе – 30-летний политик родом из Валга. На последних выборах в Рийгикогу она получила 1677 голосов, что успешно привело ее на Тоомпеа в числе других депутатов парламента.

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