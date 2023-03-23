ВИДЕО ⟩ Три десятка полицейских вели слежку за центристкой по неизвестным ей причинам

Сюжет Kuuuurija об Аллайне Карузе и его дочери Эстер вышел 20 марта 2023 года, когда судом еще не было принято решение по делу о покупке голосов. 23 марта 2023 года Тартуский уездный суд признал бывшего члена Центристской партии Аллайна Карузе виновным в нарушении избирательной свободы на выборах в местные самоуправления 2021 года и незаконном обращении с жидким топливом. В качестве наказания суд приговорил Карузе и его предприятие A. Karuse AS к денежному штрафу.