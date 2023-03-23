Сегодня возможная правительственная коалиция обсуждает вопросы сферы культуры, а сами работники культуры решили провести пикет перед домом правительства.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Мы заслуживаем справедливой зарплаты»: у Дома Стенбока прошел пикет работников культуры
«В сфере культуры главной заботой является благосостояние ее работников - социальные гарантии и справедливая зарплата. Мы хотим, чтобы поддержка работников культуры была отражена в коалиционном соглашении», - говорится в сообщении демонстрантов.
«Желаем, чтобы государственное финансирование культуры, сократившееся за последние двадцать лет, снова увеличилось», - заявили работники культуры.
Они собрались перед Домом Стенбока, чтобы напомнить правящим партиям об их предвыборных обещаниях и поддержать политиков в принятии справедливых решений. Они подчеркивают, что творческая работа недоплачивается, а у внештатных работников культуры нет постоянной медицинской страховки. Они также имеют ограниченный доступ к другим социальным гарантиям, таким как страхование по безработице, пенсия и родительские пособия.
«Решение - справедливое вознаграждение за творческий труд, потому что заработная плата и социальные гарантии - две стороны одной медали. Улучшение жилищных условий работников культуры находится в руках государства, так как для этого необходимо дополнительное государственное финансирование», - считают организаторы акции.