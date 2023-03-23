ЕС обсуждает ряд исключений из санкций для белорусских удобрений, Литва выступает против

Европейская комиссия в январе начала консультации по изменению санкций против Белоруссии, чтобы предусмотреть в них исключения для удобрений, заявили BNS источники.

Литва выступает против этого, но дискуссии разгорелись вновь после прибытия 23 марта в Брюссель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша для обсуждения этого вопроса на ближайшем заседании Европейского совета, сообщает Politico накануне саммита ЕС.

По данным ООН, экспорт удобрений из Белоруссии резко сократился из-за трудностей с транспортировкой, что привело к резкому росту цен на продовольствие в менее развитых странах.

Литва усматривает в этом пропаганду. «(...) в действительности влияние калийных удобрений на продовольственную безопасность в африканских странах очень ограничено», - говорится в совместном заявлении, принятом в среду комитетами Сейма Литвы по европейским делам и по иностранным делам.

В заявлении отмечается, что оба комитета «решительно выступают против любых компромиссов, которые ослабят санкции, ранее наложенные на Беларусь, и оставят возможность исключений для белорусских олигархов или компаний, производящих удобрения».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что президент Гитанас Науседа не должен принимать никаких отступлений на Европейском совете.

«Если эти отступления останутся в тексте, Литва не сможет их поддержать, по крайней мере, такова позиция, а, как известно, Литву в Европейском совете представляет президент», - сказала премьер-министр журналистам в Сейме.

Politico сообщает, что позицию Литвы поддерживают и другие ярые сторонники санкций - Латвия, Эстония и Польша.

Вильнюс рассматривает денежные потоки от удобрений как один из основных источников финансирования белорусских властей.