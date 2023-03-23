В столице запустили асфальтовый завод и начат летний ремонт дорог

В городском бюджете на 2023 год на ремонт дорог выделено 9,6 млн евро, за первые два месяца этого года на зимние дорожные ремонтные работы было направлено 1,6 млн евро.

На этой неделе ремонт дорог начнется на Лаагна-теэ и Петербури-теэ. Затем работы продолжатся на Смуули-теэ, Нарвском шоссе, улицах Тяхесаю и Кярбери. План ремонтных работ и его объем будут утверждены не позднее 1 мая.

Как и в предыдущие несколько лет особое внимание будет уделяться тротуарам.

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, в первую очередь работы проводятся на магистралях и улицах, по которым движется общественный транспорт. «Вблизи квартирных домов постараемся работать так, чтобы в ночное время минимально тревожить людей. На крупных магистралях, в свою очередь, ремонт будет проходить в основном по ночам, чтобы как можно меньше затруднять движение», - сказал Свет.