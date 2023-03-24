В волости Вайке-Марья в пух и прах из-за крошечного участка дороги разругались двое соседей. Разбираться в этой невероятной истории отправилась репортер передачи Kuuuurija Кетлин Крузе.
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ВИДЕО ⟩ Бывший волостной старейшина требует от соседа плату за использование дороги
Бывший волостной старейшина требует от соседа плату за использование дороги
Эта история началась почти два с половиной года назад, когда Ааре, работающий менеджером по продажам в небольшой компании, решил оставить городскую жизнь и переехать в, казалось бы, мирную деревню Мяэри, недалеко от Раквере. Волость Вяйке-Маарья с населением менее 2000 человек, куда переехал Ааре, находится примерно в полутора часах езды от столицы.
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