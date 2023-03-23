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Видео ⟩ Был слышен взрыв: многоквартирный дом в Ласнамяэ окружили полиция и спасатели

rus.postimees.ee
Был слышен взрыв: многоквартирный дом в Ласнамяэ окружили полиция и спасатели
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Сегодня, 23 марта, в столичном районе Ласнамяэ у многоквартирного на улице Вирби были замечены спасатели и несколько полицейских машин.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что сегодня около двух часов дня в полицию поступило сообщение, что в коридор многоквартирного дома на улице Вирби бросили пиротехнику и она взорвалась. 

«К счастью, люди не пострадали. Полиция задержала на месте происшествия 35-летнего мужчину», - сказали в пресс-службе полиции.

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