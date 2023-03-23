Письмо в бутылке, отправленное из Хийумаа, была найдено 14 лет спустя в Вормси

«Здравствуйте! Меня зовут Каарел. Я из Эстонии», - говорится в письме, найденном 14 лет спустя.

«Я живу на маленьком острове Хийумаа. Мне 9 лет. Я люблю шахматы, плавание, компьютерные игры. Если вы найдете это письмо, дайте мне знать», - попросил мальчик, указав адрес электронной почты, который сегодня не работает.

Письмо из бутылки. Foto: Facebook/T. Lepp