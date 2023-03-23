В 2009 году 9-летний Каарел отправил из Хийумаа вместе со своей фотографией письмо в бутылке на английском языке. Бутылка не уплыла за границу - прохожие нашли ее на побережье Вормси.
Письмо в бутылке, отправленное из Хийумаа, была найдено 14 лет спустя в Вормси
Письмо в бутылке, отправленное из Хийумаа, была найдено 14 лет спустя в Вормси
«Здравствуйте! Меня зовут Каарел. Я из Эстонии», - говорится в письме, найденном 14 лет спустя.
«Я живу на маленьком острове Хийумаа. Мне 9 лет. Я люблю шахматы, плавание, компьютерные игры. Если вы найдете это письмо, дайте мне знать», - попросил мальчик, указав адрес электронной почты, который сегодня не работает.
С помощью поста в Facebook Каарел меньше чем за пару часов заметил это письмо и уведомил нашедших. Он предположил, что бутылка, вероятно, пролежала на Вормси все эти 14 лет.