В рейтинге конкурентоспособности судоходного сектора Эстония занимает 100-е место из 15 000 морских центров мира.
Эстония вошла в ТОП-100 морских центров мира
Исследование было подготовлено норвежской морской экономической аналитической компанией Menor Economics по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью развития конкурентоспособности морского сектора страны.
«Высокий рейтинг позитивен и показывает, что мы сделали правильный выбор в развитии морского сектора. В то же время, в отчете выделены области, в которых нам еще предстоит работать - в частности, повышение конкурентоспособности судоходства и вывод судов под государственный флаг, а также развитие местной морской индустрии», - прокомментировал канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.
Авторы исследования высоко оценивают усилия Эстонии по переводу судов под государственный флаг, но также указывают на действия, которые можно было бы предпринять в дальнейшем, например, более привлекательную налоговую систему для морских компаний. Согласно исследованию, деловая среда Эстонии имеет высокий рейтинг и привлекательна на мировом уровне, но она не ориентирована на морское судоходство и не привлекает компании этого сектора.
«Для повышения конкурентоспособности важно развивать не только налоговые льготы, но и более мотивирующие меры поддержки. Мы также работаем над созданием сильного морского кластера. Для улучшения сотрудничества и сокращения фрагментации в секторе мы созвали круглый стол по морским вопросам и вскоре объявим тендер на анализ морского кластера и управление проектами», - сказал Каупо Ляэнеранд, заместитель генерального секретаря по морской экономике Министерства экономики и коммуникаций.
По словам Ляэнеранда, юридические и банковские услуги, специализирующиеся на морской тематике, также помогут привлечь и удержать судоходные компании в Эстонии. «Число юридических фирм, предлагающих юридические услуги, в настоящее время невелико, а банковский сектор пока не предлагает специальных услуг для морских компаний. Это, безусловно, влияет на судоходные компании при выборе места для организации своего бизнеса», - добавил он.
Согласно результатам исследования, морская отрасль Эстонии имеет растущий потенциал. Среди прочего было отмечено, что этому развитию будет способствовать более широкое использование решений, основанных на новых технологиях и IT-разработках. Эстония имеет сильный сектор информационных технологий, который следует использовать для развития здесь сектора морских технологий, поскольку отрасль испытывает сильную глобальную потребность в дигитализации, считают авторы исследования. Этому также будет способствовать развитие беспилотного судоходства и более широкое использование «зеленых» технологий для снижения выбросов.
Для того чтобы отрасль достигла более высокого уровня, по мнению авторов исследования, необходимо увеличить инвестиции в научно-исследовательские проекты в области морских технологий и морского образования, а также расширить сотрудничество с университетами.
В исследовании сравнивались морские регионы мира на основе 25 показателей. Большинство мировых морских центров сосредоточено вокруг городов. Чтобы получить более полную картину, Эстонию сравнивали с крупными городами из-за ее небольших географических размеров и малых расстояний.