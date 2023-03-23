Эстония вошла в ТОП-100 морских центров мира

Исследование было подготовлено норвежской морской экономической аналитической компанией Menor Economics по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью развития конкурентоспособности морского сектора страны.

«Высокий рейтинг позитивен и показывает, что мы сделали правильный выбор в развитии морского сектора. В то же время, в отчете выделены области, в которых нам еще предстоит работать - в частности, повышение конкурентоспособности судоходства и вывод судов под государственный флаг, а также развитие местной морской индустрии», - прокомментировал канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.

Авторы исследования высоко оценивают усилия Эстонии по переводу судов под государственный флаг, но также указывают на действия, которые можно было бы предпринять в дальнейшем, например, более привлекательную налоговую систему для морских компаний. Согласно исследованию, деловая среда Эстонии имеет высокий рейтинг и привлекательна на мировом уровне, но она не ориентирована на морское судоходство и не привлекает компании этого сектора.

«Для повышения конкурентоспособности важно развивать не только налоговые льготы, но и более мотивирующие меры поддержки. Мы также работаем над созданием сильного морского кластера. Для улучшения сотрудничества и сокращения фрагментации в секторе мы созвали круглый стол по морским вопросам и вскоре объявим тендер на анализ морского кластера и управление проектами», - сказал Каупо Ляэнеранд, заместитель генерального секретаря по морской экономике Министерства экономики и коммуникаций.