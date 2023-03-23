Вступило в силу решение суда, согласно которому Ану Алексеев, Лийну Отс-Ласс и Кятлин Мянник признали виновными в ненадлежащем обращении с детьми с особыми потребностями, проживающими в раквереском Lille Kodu. Опубликованное судебное решение демонстрирует, что три женщины неоднократно применяли насилие к детям, которых им доверили. Выдержка из решения: когда подопечный Х.К. пытался поднять голову, Отс постоянно с силой прижимала его голову к земле, а Алексеев ставила ему на ноги автомобильную шину.
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Насилие над детьми ⟩ Раскрыты подробности, как работницы Lille Kodu издевались над подопечными
Раскрыты подробности, как работницы Lille Kodu издевались над подопечными
Ану Алексеев была приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы, но наказание будет условным, если Ану Алексеев не совершит умышленное преступление в течение трехлетнего испытательного срока. Лийну Отс-Ласс приговорили к шести месяцам тюремного заключения, также условно, если она не совершит новое преступление в течение полутора лет. Кятлин Мянник была приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, но отбывать наказание за решеткой не придется, если она не совершит умышленное преступление в течение двух лет.