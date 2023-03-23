Латвия планирует ужесточить продажу табачных изделий

Против предложения проголосовали 6 депутатов, за него - 79 депутатов. Чтобы поправка вступила в силу, законопроект должен пройти еще одно голосование.

В Латвии табачные изделия могут приобретать лица, достигшие 18 лет. Повышение возрастного ценза также повлияет на продажу электронных сигарет.

Этот же проект предусматривает ограничение продажи продуктов, которые визуально напоминают табачные изделия, например сладости, закуски или игрушки.

Председатель Комиссии по социальным вопросам и занятости Инга Берзиня и ранее заявляла, что налоговые поступления от продажи курительных изделий не могут превалировать над здоровьем и жизнью людей. Берзиня подчеркнула, что особенно важно заботиться о здоровье детей и молодежи.