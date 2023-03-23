Избранный в Рийгикогу мэр Выру Анти Аллас решил отказаться от запланированной для него премии. Он просит отозвать соответствующий проект из производства горсобрания.
Мэр Выру отказался от премии: «Есть много людей, которые больше нуждаются в деньгах»
Анти Аллас в обращении, направленном председателю горсобрания Анти Хаугасу, сообщил, что в начале заседания собрания на прошлой неделе его ждал сюрприз, поскольку в повестку дня был включен проект о его премировании.
«Я не знал об этом и никаким образом не изъявлял подобного желания. Конечно, я благодарен за признание, но сразу, как я это услышал, я подумал и решил, что не буду оставлять все себе, а 2/3 пожертвую на важные дела города Выру. Но потом я поразмыслил еще - я хочу уйти с высоко поднятой головой. Хотя многие мои знакомые, в том числе жители города, под одним из моих предыдущих постов в Facebook выразили полную поддержку намерению выплатить мне премию, я все-таки принял решение, что не приму эту премию. В мире и в городе Выру есть много людей, которые больше нуждаются в деньгах. Пожалуйста, уважайте мое решение и снимите этот проект с рассмотрения собрания», - передал председателю новоизбранный член Рийгикогу.