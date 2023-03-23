Вашингтон начнет стратегический диалог с оппозицией Беларуси

Обе стороны выразили надежду, что диалог объединит занимающиеся вопросами Беларуси ведомства американской администрации с «широким кругом белорусских демократических действующих лиц, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов», передает DW со ссылкой на сайт Госдепа США.

Кроме того, заместитель госсекретаря США на встрече с Тихановской подчеркнула «неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему» их страны, отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Тихановская выступила в Конгрессе США

В ходе визита в Вашингтон Светлана Тихановская также выступила в Конгрессе США, раскритиковав раскритиковала действия правителя Беларуси Александра Лукашенко, который позволил Кремлю использовать Минск для нападения на Украину. Страна-агрессор «свободно использует» территорию, воздушное пространство и инфраструктуру Беларуси в военных целях, чтобы «атаковать и угрожать Украине», заявила она. Тихановская подчеркнула, что РФ поддерживает нелигитимный режим в Беларуси и осуществляет колонизаторские действия против национальной идентичности белорусов.