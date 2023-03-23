Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую в Таллинне 41-летнюю женщину

Близкий женщины сообщил сегодня, 23 марта, в полицию, что Ингель ушла из дома в Хааберсти вчера около 15 часов и не вернулась. Полиция проверила район Хааберсти, больницы и различные возможные места ее пребывания, но пока не смогла найти пропавшую.

Рост Ингель 180 сантиметров, у нее темные волосы. Когда она вышла из дома, на ней были длинная белая зимняя куртка, ярко-розовые зимние брюки и белая шапка с двумя помпонами. У нее нет с собой мобильного телефона и личных документов.