Подозрение: латвийское предприятие помогало российской армии

В публичном пространстве появился материал неясного происхождения на русском языке, в котором сообщается, что упомянутая компания якобы передала 15 тонн продукции российской армии, воюющей в Украине, а совладелица компании Ольга Муравьева якобы получила от Егорьевского ГО «Боевое братство» награду за помощь, оказанную российским солдатам.

В связи с упомянутым материалом в VDD также обратился депутат Сейма от Национального объединения Артур Бутанс с призывом дать оценку действиям и возможным нарушениям должностных лиц и бенефициаров расположенной в латвийском городе Вентспилс фабрики Pobeda, сообщила пресс-секретарь Нацобъединения Лайма Мелкина.

«Если компания, находящаяся на территории Латвии, помогает российской армии, которая ведет боевые действия в Украине, то такой компании нет места в нашем народном хозяйстве и ее должностные лица должны быть немедленно привлечены к ответственности», - считает Бутанс.

При этом он обращает внимание на то, что фабрику посещают группы школьников, поэтому депутат призывает VDD выяснить, не получают ли при этом дети какую-либо информацию или подарки, противоречащие официальной позиции Латвии. Кроме того, Бутанс обращает внимание на необходимость оценить, не представляет ли такое производственное предприятие на территории Вентспилсского свободного порта, который является стратегически важной государственной инфраструктурой, рисков для национальной безопасности.

Как сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, МИД в сотрудничестве с компетентными органами выясняет достоверность указанной информации. С учетом просьб ООН об обеспечении доступа к продуктам питания для менее развитых стран мира ни США, ни Евросоюз не выдали санкций, которые были бы направлены против российской пищевой промышленности.

«Латвия не нуждается в таких инвестициях, которые поддерживают войну России в Украине. Если информация подтвердится, будут приняты нужные решения», - подчеркнула Эглите.