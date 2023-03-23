Продвижение России под Авдеевкой и разведка боем ВСУ в Запорожье. Что происходит на российско-украинском фронте

Для непосвященного читателя подобные утверждения звучат внушительно. Но если на подступах к Краматорску и Славянску нет серьезных оборонительных рубежей, зачем тогда российским частям убиваться о Бахмут? Элементарная логика подсказывает, что в такой ситуации нужно немедленно развивать наступление там, где противник слабо укреплен. Именно так действовала украинская армия в ходе наступления под Балаклеей, не тратя время на ликвидацию российских гарнизонов. Оказавшись в глубоком тылу противника, российские части были вынуждены спешно отходить, не дожидаясь печальной развязки.

Населенный пункт - это не оборонительный рубеж, а лишь малая его часть. Любой город или село в непосредственной близости от зоны боев представляют интерес прежде всего в качестве опорного пункта, где можно разместить штабы, связь, резервы, медсанчасть, склады, базы ремонта и материального обеспечения. Оттуда идет координация и снабжение сил по всей линии фронта.

Оборонительным рубежом населенный пункт становится лишь в случае необходимости, если противник по каким-то соображениям решает атаковать его в лоб. Тогда застройки естественным образом превращаются в укрепрайоны. Между Бахмутом и Краматорском имеются десятки населенных пунктов, любой из которых годится на роль опорного, а изрезанная балками и небольшими реками местность, идущая на возвышение к западу, способствует удержанию обороны.

Почему тогда ВСУ не оставляют Бахмут?