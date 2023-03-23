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Нарва отремонтирует квартиры для украинских военных беженцев

BNS
Нарва отремонтирует квартиры для украинских военных беженцев
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Украинские беженцы. Иллюстративное фото
Украинские беженцы. Иллюстративное фото Foto: Urmas Luik

Мэрия Нарвы объявила о проведении конкурса на капитальный ремонт здания бывшего общежития по адресу Креэнхольми, 40, в котором затем можно будет поселить украинских военных беженцев.

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Нарвы, отметив, что для украинских беженцев будут отремонтированы семь однокомнатных и две двухкомнатных квартиры, одна общая кухня и одна комната для санитарных нужд.

В списке необходимых работ снос стен, замена напольного покрытия и дверных проемов, малярные работы, обновление электросетей, установка раковин, датчиков дыма, радиаторов центрального отопления и светильников.

В рамках тендера также оснащение жилых помещений платяными шкафами и кроватями.

Работы должны быть выполнены к 29 сентября, предложения по конкурсу можно подавать до 10 апреля.

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