Мэрия Нарвы объявила о проведении конкурса на капитальный ремонт здания бывшего общежития по адресу Креэнхольми, 40, в котором затем можно будет поселить украинских военных беженцев.
Нарва отремонтирует квартиры для украинских военных беженцев
Нарва отремонтирует квартиры для украинских военных беженцев
Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Нарвы, отметив, что для украинских беженцев будут отремонтированы семь однокомнатных и две двухкомнатных квартиры, одна общая кухня и одна комната для санитарных нужд.
В списке необходимых работ снос стен, замена напольного покрытия и дверных проемов, малярные работы, обновление электросетей, установка раковин, датчиков дыма, радиаторов центрального отопления и светильников.
В рамках тендера также оснащение жилых помещений платяными шкафами и кроватями.
Работы должны быть выполнены к 29 сентября, предложения по конкурсу можно подавать до 10 апреля.