Нарва отремонтирует квартиры для украинских военных беженцев

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Нарвы, отметив, что для украинских беженцев будут отремонтированы семь однокомнатных и две двухкомнатных квартиры, одна общая кухня и одна комната для санитарных нужд.

В списке необходимых работ снос стен, замена напольного покрытия и дверных проемов, малярные работы, обновление электросетей, установка раковин, датчиков дыма, радиаторов центрального отопления и светильников.

В рамках тендера также оснащение жилых помещений платяными шкафами и кроватями.