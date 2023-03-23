В центре Пярну на улице Лийва находится настоящее крысиное гнездо. Как только заходит солнце, первая крыса высовывает нос из норы, вдыхает свежий воздух, убеждается, что поблизости нет хищников, и вылезает наружу.
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Фото и видео ⟩ Нашествие грызунов: посреди города появилось крысиное гнездо
Нашествие грызунов: посреди города появилось крысиное гнездо
Полчище крыс вылезает из желтых стен дома номер 20 и нор, и устремляются к хлебу, который кто-то оставил им там. Одна из крыс хватает довольно большой кусок и кидается обратно в нору. За ней следует вереница сородичей, все ведут себя одинаково.
Крысы не боятся ни людей, ни беспрерывно лающей в соседнем саду собаки, которая наблюдает за их действиями. Без малейшего страха крысы даже смело пробираются под забором на улицу, чтобы схватить кусочек еды.