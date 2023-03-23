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Фото и видео ⟩ Нашествие грызунов: посреди города появилось крысиное гнездо

Нашествие грызунов: посреди города появилось крысиное гнездо
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Когда несколько дней назад журналист и фотограф зашли во двор дома, там копошилось минимум десять крыс.
Когда несколько дней назад журналист и фотограф зашли во двор дома, там копошилось минимум десять крыс. Фото: Urmas Luik

В центре Пярну на улице Лийва находится настоящее крысиное гнездо. Как только заходит солнце, первая крыса высовывает нос из норы, вдыхает свежий воздух, убеждается, что поблизости нет хищников, и вылезает наружу.

Полчище крыс вылезает из желтых стен дома номер 20 и нор, и устремляются к хлебу, который кто-то оставил им там. Одна из крыс хватает довольно большой кусок и кидается обратно в нору. За ней следует вереница сородичей, все ведут себя одинаково.

Крысы не боятся ни людей, ни беспрерывно лающей в соседнем саду собаки, которая наблюдает за их действиями. Без малейшего страха крысы даже смело пробираются под забором на улицу, чтобы схватить кусочек еды.

Крысы быстро размножаются, одна самка может родить сразу 20 потомков, которые в свою очередь становятся репродуктивными уже через четыре недели. Поэтому за несколько недель количество крыс может увеличиться в несколько десятков раз. Пара крыс станет десятью, десять станет сотней, а затем тысячами и десятками тысяч. Одна самка может принести 800 потомков в год.

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