Фото и видео ⟩ Нашествие грызунов: посреди города появилось крысиное гнездо

Полчище крыс вылезает из желтых стен дома номер 20 и нор, и устремляются к хлебу, который кто-то оставил им там. Одна из крыс хватает довольно большой кусок и кидается обратно в нору. За ней следует вереница сородичей, все ведут себя одинаково.

Крысы не боятся ни людей, ни беспрерывно лающей в соседнем саду собаки, которая наблюдает за их действиями. Без малейшего страха крысы даже смело пробираются под забором на улицу, чтобы схватить кусочек еды.