Лаури Лаатс уходит с поста старейшины Мустамяэ

«Я бесконечно благодарен за то, что жители Мустамяэ приняли меня и активно участвовали в развитии района. Именно эта сила единства ведет вперед. В любую погоду. Меня поддерживает то, что люди мне доверяют, и теперь нужно оправдать оказанное мне доверие и достойно нести эту ответственность», - сказал Лаатс.

«Я перехожу на работу в Рийгикогу, но мое сердце остается здесь. Как бы далеко я ни был, все равно в моих мыслях это мой район, мой Мустамяэ», - добавил он.