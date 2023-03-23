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Лаури Лаатс уходит с поста старейшины Мустамяэ

rus.postimees.ee
Лаури Лаатс уходит с поста старейшины Мустамяэ
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Лаури Лаатс
Лаури Лаатс Фото: Sander Ilvest

Лаури Лаатс сообщил в последнем выпуске газеты Мустамяэ, что он покидает должность старейшины района и идет в Рийгикогу.

«Я бесконечно благодарен за то, что жители Мустамяэ приняли меня и активно участвовали в развитии района. Именно эта сила единства ведет вперед. В любую погоду. Меня поддерживает то, что люди мне доверяют, и теперь нужно оправдать оказанное мне доверие и достойно нести эту ответственность», - сказал Лаатс.

«Я перехожу на работу в Рийгикогу, но мое сердце остается здесь. Как бы далеко я ни был, все равно в моих мыслях это мой район, мой Мустамяэ», - добавил он.

Лаатс отметил, что получил мандат еще на состоявшихся в 2019 году выборах в Рийгикогу, но тогда посчитал, что время использовать этот мандат пока не пришло, поскольку в районе еще слишком много дел.

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