Лаури Лаатс сообщил в последнем выпуске газеты Мустамяэ, что он покидает должность старейшины района и идет в Рийгикогу.
Лаури Лаатс уходит с поста старейшины Мустамяэ
Лаури Лаатс уходит с поста старейшины Мустамяэ
«Я бесконечно благодарен за то, что жители Мустамяэ приняли меня и активно участвовали в развитии района. Именно эта сила единства ведет вперед. В любую погоду. Меня поддерживает то, что люди мне доверяют, и теперь нужно оправдать оказанное мне доверие и достойно нести эту ответственность», - сказал Лаатс.
«Я перехожу на работу в Рийгикогу, но мое сердце остается здесь. Как бы далеко я ни был, все равно в моих мыслях это мой район, мой Мустамяэ», - добавил он.
Лаатс отметил, что получил мандат еще на состоявшихся в 2019 году выборах в Рийгикогу, но тогда посчитал, что время использовать этот мандат пока не пришло, поскольку в районе еще слишком много дел.
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