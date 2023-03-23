Горсобрание не поддержало закрытие фонда «Таллиннский русский лицей» и переименование школ со словом «vene»

Об этом BNS сообщила пресс-служба горсобрания столицы, отметив, что против инициативы проголосовали члены фракции Центристской партии и Социал-демократической партии.

Согласно предложению, фонд «Таллиннский русский лицей» должен быть закрыт, а слово «русский» должно быть удалено из названий Таллиннской русской гимназии Хааберсти, Таллиннского Линнамяэского русского лицея, Русской гимназии Ласнамяэ, Таллиннской русской гимназии Ыйсмяэ и Таллиннской русской гимназии Кесклинна.

Фракция Центристской партии, проголосовавшая против предложения, посчитала, что, с одной стороны, инициатива «отечественников» - не более чем имитация деятельности, с другой стороны, подобные поправки должны в первую очередь исходить от самой школы, при этом максимально должен быть вовлечен коллектив школы.

Депутат горсобрания от Центристской партии Андрес Коллист заявил, что имя не портит человека, в данном случае - школу, и не определяет качество образования.

«Кроме того, сфера деятельности этих школ не изменится, и даже в период перехода к эстоноязычному обучению языком обучения в муниципальных школах наряду с эстонским еще на долгие годы будет оставаться русский», - пояснил Коллист.

По словам председателя фракции оппозиционной партии «Отечество» Карла Сандера Казе, Рийгикогу одобрил переход на эстоноязычное образование, что предполагает соответствующие изменения и в Таллинне. Казе напомнил, что Таллиннский русский лицей – это фонд, созданный в 2012 году с целью популяризации русскоязычного образования.

«В Таллинне в названии пяти школ есть слово "vene", что указывает на учебное заведение с русским языком обучения. Проект "Отечества" предусматривал формирование комиссии по наименованию, задача которой состояла бы в том, чтобы к началу учебного года подобрать новые названия для школ. Изменение названий школ стало бы важным сигналом для детей и родителей, придало бы необходимую уверенность в том, что переход на образование на эстонском языке будет доведен до конца», - сказал Казе.