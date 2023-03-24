Многие жители Эстонии критически высказываются по поводу ведущихся коалиционных переговоров и делают печальные прогнозы относительно дальнейшего развития Эстонии. Публицист Глеб Нечволодов считает, что причина такового поведения - в массовой неготовности людей осознать, что демократия так и остается формой правления, при которой власть обслуживает интересы большинства, победившего на выборах, а не всего народа.
ГЛЕБ НЕЧВОЛОДОВ ⟩ Жители Эстонии видят во власти безразличную элиту и мечтают о добрых волшебниках
На всех не наздравствуешься. Старая истина - применима ли она к институту власти? Социальные азы, кажущиеся естественными большинству избирателей, вовсе не так очевидны. С приходом новых реалий в различные сферы общества многим гражданам имеет смысл скорректировать точку зрения на тандем «Власть - обыватель».
Утренние новости на двух порталах, опубликованные с разницей в 50 минут, сообщают читателю следующее: согласно опросу, проведенному за последнюю к моменту написания статьи неделю, «<…> на второе место с четвертого поднялась EKRE, рейтинг которой вырос с 13,5% до 17,1%. <…> На третью строчку со второй опустилась Eesti200, популярность которой за неделю снизилась с 17,5% до 15,5%». Так утверждает один портал. На другом (повторяю, разница в публикации - 50 минут) читаем: «Поддержка EKRE упала на один процентный пункт, <…> поддержка «Ээсти 200» увеличилась за неделю на 1,3 процентных пункта <…>».
Понимай как хочешь. И далее по списку - статистика, которая требует вникания в то, «кто на ком стоял», и которая, положа руку на сердце, порядком надоела. После намедни прошедших выборов, постоянный post factum-мониторинг рейтинга партий напоминает действия обиженного в ресторане клиента, который, решив, что его обсчитали, в третий раз скрупулезно проверяет счет.
Собственно говоря, именно этим EKRE и занимается. Конечно, шанс есть. Вдруг у кассира, пробившего салат «Цезарь», дрогнула рука, и он, абсолютно без злого умысла, перенес запятую на один знак вправо. Тем самым превратив зеленые листья с сухарями в императорский обед с крутонами. Но давайте оставим консерваторов разбираться с их счетом. Попробуем разобраться со своим.
«Когда чернь начинает рассуждать - все пропало» (Вольтер)
Расхожая цитата, приписываемая всем сильным мира сего, от Наполеона III до Сталина, о том, что неважно, как проголосовали, важно - как подсчитали, в сегодняшнем дискурсе приросла новым смыслом: уверенностью в неизбежной универсальности власти по отношению ко всем гражданам и жителям. Власть должна и вашим, и нашим, всем сестрам по серьгам.
Действия власти, идущие вразрез с планами и мировоззрением той или иной социальной группы, вызывают недовольство, раздражение и обвинения в адрес правительства в некомпетентности и даже предательстве целой парадигмы интересов. Избиратель из таких групп считает себя обманутым и, обиженно посапывая, регулярно занимается слежением за партийными рейтингами.
Дело привычное, ставшее рутинным за многие века существования выборов. Поэтому, предаваясь исторической рутине, не стоит забывать о минимум трех базовых аспектах механизма селекции и функционирования института правителей (как в комментариях эстонской прессы часто называют госструктуры).
Во-первых, все хорошо усвоили, что выборы должны быть демократическими. На вопрос, что такое демократия, все так же уверенно отвечают - власть большинства. Гораздо меньше жителей помнят о том, что оригинальная афинская демократия, с точки зрения критиков, была достаточно специфической формой управления, народ считался ненадежной, подчиненной сиюминутным интересам, подверженной эмоциям и манипулируемой толпой.
Известным примером творимого толпой произвола стал смертный приговор Сократу. Не случайно Платон в восьмой книге «Государства» утверждает, что избыточная демократия неминуемо влечет за собой тиранию. А в 321 году до н. э. Древняя Македония ввела имущественный ценз, тем самым лишив большинство населения Афин права голоса.
Пожалуй, уверенность современного обывателя в том, что сегодняшняя демократия - это не просто полная свобода волеизъявления, но и обязательное исполнение властью прихотей и требований абсолютно всех жителей без исключения, есть всего лишь фантомная вера в «доброго царя», волшебника Гудвина, раздающего кому мозги, кому сердце, кому работу, кому пособия.
Никакая власть этим не занимается, власть реализует то, что считает нужным для государства на данный момент. Потому реализационная повестка не совпадает с планами и мнением социальной группы? А потому, что (это второй аспект) при всех диахронических изменениях базовых настроек демократия была и остается формой правления, при которой власть обслуживает интересы большинства, победившего на выборах, а не всего народа.
Правительство, пришедшее к власти, выбрано путем голосования. Число проголосовавших за Икс превысило число симпатизирующих Игреку и, как теперь принято говорить, топящих за Зет. Вот и все. Победило большинство и совершенно естественно, что избранная власть будет, в первую очередь, продвигать его интересы. Ожидать других действий, по меньшей мере, нелогично.
«Какое правительство лучше? То, которое учит нас управлять собою» (Гете)
И, наконец, третий пункт. Самый, казалось бы, очевидный, но при этом далеко не всегда осознаваемый. Идеальной власти не бывает. Сама природа этого института не предполагает равномерного распределения ни материальных, ни социальных благ. Это проистекает из двух вышесказанных пунктов. Даже светлое будущее человечества - коммунизм - при всех его обещаниях раздачи банок сгущенки по труду предусматривает наличие структуры власти.
При отсутствии монархии и наличии мало-мальски функционирующего демократического выборного механизма руководство страны всегда будет избираться голосованием (есть, конечно, такие специфические методы, как демократическое обнуление, но подобные кардинальные приемы пока локальны. Безусловно, есть в мировой практике и другие манипуляции). Тем не менее, многим жителям Эстонии пришла пора пересмотреть свое отношение к правительству и как к источнику благ, и как к безразличной элите.
Правительства никогда не действуют в угоду своему народу (еще один анахронический стереотип мышления, отсылающий к социальной структуре царского режима), они всегда ориентированы на исполнение воли их избирающих. Может, пора это понять и принять?
Если, конечно, есть желание хоть на йоту интегрироваться в большинство. Если нет, можно остаться в стороне от происходящего. И, затаив дыхание, словно трейдер на бирже, пасущий курс акций, следить за изменениями партийных рейтингов, в надежде на правильного Гудвина. И продолжать верить в универсальную власть.