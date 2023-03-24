ГЛЕБ НЕЧВОЛОДОВ ⟩ Жители Эстонии видят во власти безразличную элиту и мечтают о добрых волшебниках

Пожалуй, уверенность современного обывателя в том, что сегодняшняя демократия - это не просто полная свобода волеизъявления, но и обязательное исполнение властью прихотей и требований абсолютно всех жителей без исключения, есть всего лишь фантомная вера в «доброго царя», волшебника Гудвина, раздающего кому мозги, кому сердце, кому работу, кому пособия.

Никакая власть этим не занимается, власть реализует то, что считает нужным для государства на данный момент. Потому реализационная повестка не совпадает с планами и мнением социальной группы? А потому, что (это второй аспект) при всех диахронических изменениях базовых настроек демократия была и остается формой правления, при которой власть обслуживает интересы большинства, победившего на выборах, а не всего народа.

Правительство, пришедшее к власти, выбрано путем голосования. Число проголосовавших за Икс превысило число симпатизирующих Игреку и, как теперь принято говорить, топящих за Зет. Вот и все. Победило большинство и совершенно естественно, что избранная власть будет, в первую очередь, продвигать его интересы. Ожидать других действий, по меньшей мере, нелогично.

«Какое правительство лучше? То, которое учит нас управлять собою» (Гете)