За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии с признаками алкогольного или наркотического опьянения были отстранены от вождения 10 нетрезвых автоводителей.
За минувшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 10 нетрезвых водителей
За минувшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 10 нетрезвых водителей
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.
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