Статистика: за год грузооборот портов Эстонии сократился на четверть

В том числе, по переданным BNS сведениям Департамента статистики, объем погрузки грузов на суда в феврале сократился за год на 32,7 процента до 1,3 млн тонн, а объем разгрузки судов снизился на 19,4 процента приблизительно до 834 300 тонн.

В 2022 году порты Эстонии обработали более 33,2 млн тонн грузов. В том числе в 2022 году погрузили около 19,9 млн тонн и разгрузили около 13,3 млн тонн.