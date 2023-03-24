Грузооборот портов Эстонии в феврале 2023 года в годовом сравнении сократился на 28,1 процента до 2,2 млн тонн.
Статистика: за год грузооборот портов Эстонии сократился на четверть
Статистика: за год грузооборот портов Эстонии сократился на четверть
В том числе, по переданным BNS сведениям Департамента статистики, объем погрузки грузов на суда в феврале сократился за год на 32,7 процента до 1,3 млн тонн, а объем разгрузки судов снизился на 19,4 процента приблизительно до 834 300 тонн.
В 2022 году порты Эстонии обработали более 33,2 млн тонн грузов. В том числе в 2022 году погрузили около 19,9 млн тонн и разгрузили около 13,3 млн тонн.
В 2021 году порты Эстонии обработали более 39,3 млн тонн грузов. В том числе в 2021 году погрузили около 26,4 млн тонн и разгрузили около 12,9 млн тонн. Грузооборот за год, таким образом, сократился на 15,5%, при этом объем погрузки уменьшился на 24,6%, а объем разгрузки вырос на 3,1%.
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