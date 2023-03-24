Семилетний мальчик попал под машину на пешеходном переходе

Инцидент имел место около 12.00 у здания номер 25 по улице Пушкина.

Как уточнили в полиции, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 50-летний мужчина, совершал левый поворот и наехал на 7-летнего мальчика, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.