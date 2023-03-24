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Семилетний мальчик попал под машину на пешеходном переходе

rus.postimees.ee
Семилетний мальчик попал под машину на пешеходном переходе
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Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: Urmas Luik

В четверг, 23 марта, в центре Нарвы произошло ДТП, в котором пострадал семилетний ребенок. Об этом  сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент имел место около 12.00 у здания номер 25 по улице Пушкина.

Как уточнили в полиции, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 50-летний мужчина, совершал левый поворот и наехал на 7-летнего мальчика, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

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