В четверг, 23 марта, в центре Нарвы произошло ДТП, в котором пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Семилетний мальчик попал под машину на пешеходном переходе
Семилетний мальчик попал под машину на пешеходном переходе
Инцидент имел место около 12.00 у здания номер 25 по улице Пушкина.
Как уточнили в полиции, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 50-летний мужчина, совершал левый поворот и наехал на 7-летнего мальчика, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
Ребенка доставили в Нарвскую больницу.
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