Вместе с предприятиями и другими заинтересованными сторонами Министерство окружающей среды обсудит, какую позицию занять в отношении предложения Еврокомиссии ужесточить стандарты выбросов CO2 для большегрузных автомобилей после 2030 года.
Эстония установит стандарты выбросов СО2 для большегрузных автомобилей
По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Сильвера Силлака, комиссия считает, что сейчас тяжелые грузовики не вносят достаточного вклада в достижение цели Европейского зеленого соглашения.
«Выбросы автомобильного транспорта в Эстонии увеличиваются с каждым годом. Выбросы большегрузных автомобилей, в свою очередь, составили примерно пятую часть всех выбросов автомобильного транспорта Эстонии в 2020 году», - пояснил Силлак.
В соответствии с действующим законодательством производители большегрузных автомобилей должны сократить средние выбросы CO2 на 15 процентов с 2025 года и на 30 процентов с 2030 года по сравнению с базовым уровнем 2019 года.
Согласно предложению Еврокомиссии от 14 февраля, нормы выбросов для тяжелых грузовиков останутся в силе до 2030 года, но ограничения выбросов, применимые к производителям, будут обновлены с 2030 года. По сравнению с 2019 годом производители должны сократить выбросы от новых автомобилей на 45 процентов с 2030 года, на 65 процентов с 2035 года и на 90 процентов с 2040 года.
С помощью этого предложения комиссия хочет сократить выбросы СО2 от тяжелых транспортных средств с минимальными затратами, вывести на рынок более энергоэффективные грузовики и укрепить лидирующие позиции производителей и поставщиков Европейского союза в качестве разработчиков технологий.
Кроме того, постановление будет распространяться на автобусы, грузовики меньшего размера и прицепы. Постановление по-прежнему не будет применяться к транспортным средствам специального назначения, таким как машины обороны, скорой помощи и полиции, а также к внедорожникам - сельскохозяйственной и лесной технике.
Для новых городских автобусов установлены отличные от других категорий транспортных средств нормы: с 2030 года у них должен быть нулевой уровень выбросов. Согласно новому определению, под автомобили с нулевым уровнем выбросов будут попадать грузовики и автобусы с аккумуляторными батареями, водородными топливными элементами и водородными двигателями внутреннего сгорания.