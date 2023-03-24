Эстония установит стандарты выбросов СО2 для большегрузных автомобилей

По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Сильвера Силлака, комиссия считает, что сейчас тяжелые грузовики не вносят достаточного вклада в достижение цели Европейского зеленого соглашения.

«Выбросы автомобильного транспорта в Эстонии увеличиваются с каждым годом. Выбросы большегрузных автомобилей, в свою очередь, составили примерно пятую часть всех выбросов автомобильного транспорта Эстонии в 2020 году», - пояснил Силлак.

В соответствии с действующим законодательством производители большегрузных автомобилей должны сократить средние выбросы CO2 на 15 процентов с 2025 года и на 30 процентов с 2030 года по сравнению с базовым уровнем 2019 года.

Согласно предложению Еврокомиссии от 14 февраля, нормы выбросов для тяжелых грузовиков останутся в силе до 2030 года, но ограничения выбросов, применимые к производителям, будут обновлены с 2030 года. По сравнению с 2019 годом производители должны сократить выбросы от новых автомобилей на 45 процентов с 2030 года, на 65 процентов с 2035 года и на 90 процентов с 2040 года.

С помощью этого предложения комиссия хочет сократить выбросы СО2 от тяжелых транспортных средств с минимальными затратами, вывести на рынок более энергоэффективные грузовики и укрепить лидирующие позиции производителей и поставщиков Европейского союза в качестве разработчиков технологий.

Кроме того, постановление будет распространяться на автобусы, грузовики меньшего размера и прицепы. Постановление по-прежнему не будет применяться к транспортным средствам специального назначения, таким как машины обороны, скорой помощи и полиции, а также к внедорожникам - сельскохозяйственной и лесной технике.