World Athletics вынесла новое решение в отношении трансгендеров – соревноваться нельзя

В заявлении президента WA Себастьена Коу значится, что запрет распространяется на всех трансгендерных спортсменок, которые прошли переходный возраст мужчинами. Но рабочие группы продолжают работать над этой темой.

«Мы не говорим, что такое решение вынесено навсегда», - отметил Коу.

Ранее в WA действовало правило, согласно которому уровень тестостерона в крови трансгендерных спортсменок не должен превышать пять наномолей на литр. Этот уровень должен был сохраняться в течение 12 месяцев перед соревнованиями.

Как сказал Коу, новое решение приняли, чтобы сохранить в спорте женскую категорию. И хотя сейчас на международном уровне нет ни одной атлетки-трансгендера, в будущем это может измениться.

Кроме того, совет WA постановил изменить критерии уровня содержащегося в крови тестостерона и у спортсменов с различиями полового развития (DSD). (Различия полового развития (DSD) - когда хромосомы человека ассоциируются с женской или мужской принадлежностью, но репродуктивные органы и половые органы могут отличаться от обычных – ред.)

К числу таких спортсменов относится, например, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Кастер Семеня. Разрешенное максимальное значение уровня тестостерона в крови таких спортсменов (пять наномолей на литр) снизили почти наполовину. Кроме того, такой уровень должен поддерживаться в организме в течение двух лет вместо 12 месяцев ранее. Если требования не будут соблюдены, спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях в категории женщин.

«Все конфликтные решения всегда тяжелы, каждая грыппа видит ситуацию со своей точки зрения. Но наша главная цель – сохранить в отношении женщин-спортсменок полную справедливость и равенство». – сказал Коу.